Мэджик Джонсон назвал самого неудержимого игрока НБА
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Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон рассказал о встрече с баскетболистом «Бруклин Нетс» Кевином Дюрантом.
«Вчера вечером у мея была весёлая встреча с Кевином Дюрантом, самым неудержимым атакующим игроком современности в НБА, и его деловым партнёром Ричем Клейманом», — написал в своём «твиттере» Мэджик Джонсон.
Дюрант перешёл в «Бруклин» в 2019 году, но пропустил первый сезон из-за травмы ахилла. В сезоне-2020/2021 Кевин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 26,9 очка, 7,1 подбора, 5,5 передачи, 0,7 перехвата и 1,3 блок-шота. «Бруклин» проиграл «Милуоки Бакс» в полуфинале Восточной конференции (3-4).
В межсезонье Дюрант согласовал 4-летнее продление контракта на $ 198 млн.
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