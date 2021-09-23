Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мэджик Джонсон назвал самого неудержимого игрока НБА

Мэджик Джонсон назвал самого неудержимого игрока НБА
Комментарии

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон рассказал о встрече с баскетболистом «Бруклин Нетс» Кевином Дюрантом.

«Вчера вечером у мея была весёлая встреча с Кевином Дюрантом, самым неудержимым атакующим игроком современности в НБА, и его деловым партнёром Ричем Клейманом», — написал в своём «твиттере» Мэджик Джонсон.

Дюрант перешёл в «Бруклин» в 2019 году, но пропустил первый сезон из-за травмы ахилла. В сезоне-2020/2021 Кевин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 26,9 очка, 7,1 подбора, 5,5 передачи, 0,7 перехвата и 1,3 блок-шота. «Бруклин» проиграл «Милуоки Бакс» в полуфинале Восточной конференции (3-4).

В межсезонье Дюрант согласовал 4-летнее продление контракта на $ 198 млн.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021