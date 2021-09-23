УНИКС победил «Локомотив-Кубань», отыгравшись с -21 по ходу матча

В Казани завершился первый матч нового сезона Единой лиги ВТБ. Казанский УНИКС одержал победу над краснодарским «Локомотивом-Кубань» со счётом 96:87 (19:35, 21:22, 25:11, 31:19).
Команда хозяев неудачно провела стартовую четверть, проиграв её со счётом 19:35. Вторую четверть УНИКС отыграл мощнее, но продолжил уступать в счёте, максимальное отставание составляло 21 очко. После большого перерыва казанский клуб сумел переломить ход встречи и сравнять счёт. В решающем игровом отрезке УНИКС уверенно довёл матч до победы.
В составе УНИКСа 20 очков и 7 передач набрал Лоренцо Браун, у «Локомотива-Кубань» самым результативным стал Стэнтон Кидд (21 очко).
Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.
Ранее стало известно, что Единая лига ВТБ заняла второе место в рейтинге лучших европейских баскетбольных чемпионатов от Eurohoops, уступив только испанской лиге.
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