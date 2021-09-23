Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

УНИКС победил «Локомотив-Кубань», отыгравшись с -21 по ходу матча

УНИКС победил «Локомотив-Кубань», отыгравшись с -21 по ходу матча
Комментарии

В Казани завершился первый матч нового сезона Единой лиги ВТБ. Казанский УНИКС одержал победу над краснодарским «Локомотивом-Кубань» со счётом 96:87 (19:35, 21:22, 25:11, 31:19).

Команда хозяев неудачно провела стартовую четверть, проиграв её со счётом 19:35. Вторую четверть УНИКС отыграл мощнее, но продолжил уступать в счёте, максимальное отставание составляло 21 очко. После большого перерыва казанский клуб сумел переломить ход встречи и сравнять счёт. В решающем игровом отрезке УНИКС уверенно довёл матч до победы.

В составе УНИКСа 20 очков и 7 передач набрал Лоренцо Браун, у «Локомотива-Кубань» самым результативным стал Стэнтон Кидд (21 очко).

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
23 сентября 2021, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
96 : 87
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
УНИКС: Браун, Браун, Валиев, Воронцевич, Джекири, Зайцев, Канаан, Клименко, Комолов, Списсу , Узинский, Хезонья
Локомотив-Кубань: Ведищев, Долинин, Елатонцев, Емченко, Калинов, Кидд, Макколум, Мартюк, Мотли, Паунич, Томпсон, Щербенев

Ранее стало известно, что Единая лига ВТБ заняла второе место в рейтинге лучших европейских баскетбольных чемпионатов от Eurohoops, уступив только испанской лиге.

Новость по теме
Представлен рейтинг лучших европейских чемпионатов. Единая лига ВТБ на втором месте
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021