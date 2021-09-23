ЦСКА разгромил «Цмоки-Минск» с разницей +48 в первом матче чемпионата Единой лиги ВТБ

Белорусский «Цмоки-Минск» разгромно проиграл московскому ЦСКА в своём первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 92:44 (33:11, 13:6, 28:10, 18:17) в пользу подопечных Димитриса Итудиса.

Армейская команда создала себе комфортное преимущество в счёте уже в первой четверти, оторвавшись от соперника на 22 очка. В дальнейшем разница только продолжала расти: во второй четверти минчане и вовсе набрали всего шесть очков. После большого перерыва ситуация на площадке не изменилась. В заключительной четверти минчане сумели прибавить, но не сократили разницу в счёте.

В составе ЦСКА дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов оформил Никола Милутинов, у «Цмоки-Минска» 13 очков на счету Вадима Стубеды.

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