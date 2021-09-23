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ЦСКА разгромил «Цмоки-Минск» с разницей +48 в первом матче чемпионата Единой лиги ВТБ

ЦСКА разгромил «Цмоки-Минск» с разницей +48 в первом матче чемпионата Единой лиги ВТБ
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Белорусский «Цмоки-Минск» разгромно проиграл московскому ЦСКА в своём первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 92:44 (33:11, 13:6, 28:10, 18:17) в пользу подопечных Димитриса Итудиса.

Армейская команда создала себе комфортное преимущество в счёте уже в первой четверти, оторвавшись от соперника на 22 очка. В дальнейшем разница только продолжала расти: во второй четверти минчане и вовсе набрали всего шесть очков. После большого перерыва ситуация на площадке не изменилась. В заключительной четверти минчане сумели прибавить, но не сократили разницу в счёте.

В составе ЦСКА дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов оформил Никола Милутинов, у «Цмоки-Минска» 13 очков на счету Вадима Стубеды.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
23 сентября 2021, четверг. 19:30 МСК
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Окончен
44 : 92
ЦСКА
Москва, Россия
Цмоки-Минск: Апшоу, Белянков, Близнюк, Дуду, Коратцов, Кузьмин, Поролев, Стабровский, Стубеда, Тростинецкий, Уорнер, Эрнандес-Зиненко
ЦСКА: Антонов, Боломбой, Клайберн, Курбанов, Лопатин, Лундберг, Милутинов, Ухов, Фойгтман, Хэкетт, Швед, Шенгелия
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