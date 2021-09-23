Велимир Перасович прокомментировал камбэк УНИКСа после отставания -21 в игре с «Локо»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (96:87), в котором команда отыграла отставание -21 по ходу второй четверти.

«Когда мы плохо играем в защите и не принимаем верные решения, то неизбежно сталкиваемся с проблемами, как сегодня в первой половине. Мы начали матч слишком расслабленно, видимо, посчитав, что легко выиграем. Но без борьбы невозможно добиваться результата в нашем виде спорта. Мы заметно уступали сопернику в степени жесткости. Вышли как на прогулку, принимали неправильные решения в нападении.

В предыдущем поединке с «Локо» на Суперкубке мы пропустили 70 очков за 40 минут, сегодня же нам забили 57 только за первую половину. Мне было стыдно перед болельщиками и перед самими собой за нашу игру после двух стартовых четвертей. В нападении наша основная проблема заключалась в отсутствии терпения. Порой мы принимали поспешные решения, в результате чего страдала наша защита. Но во второй половине нам удалось изменить ситуацию и добиться победы", — цитирует Перасовича официальный сайт сайт Единой лиги ВТБ.