В «Лейкерс» раскрыли планы на два оставшихся места в заявке

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка рассказал о планах клуба на два оставшихся места в заявке на следующий сезон.

«У нас осталось два свободных места — 14-е и 15-е. Скорее всего, 15-е останется свободным, чтобы сократить размер налога, а также сохранить возможность подписать игрока, контракт которого выкупят перед дедлайном. Этот инструмент часто используется командами-контендерами.

Мы всегда подвижны и рассматриваем все варианты. Это касается и наших планов на 14-е место в заявке. Решение будет принято перед открытием тренировочного лагеря во вторник», — приводит слова Роба Пелинки Silver Screen & Roll.

В нынешнее межсезонье «Лос-Анджелес Лейкерс» стал самым возрастным клубом в истории НБА. Средний возраст игроков команды составляет почти 33 года — а именно 32,8 лет. В это межсезонье коллектив пополнили сразу шесть новичков, чей возраст достиг отметки в 32 года или больше.