В «Лейкерс» раскрыли планы на два оставшихся места в заявке

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка рассказал о планах клуба на два оставшихся места в заявке на следующий сезон.
«У нас осталось два свободных места — 14-е и 15-е. Скорее всего, 15-е останется свободным, чтобы сократить размер налога, а также сохранить возможность подписать игрока, контракт которого выкупят перед дедлайном. Этот инструмент часто используется командами-контендерами.
Мы всегда подвижны и рассматриваем все варианты. Это касается и наших планов на 14-е место в заявке. Решение будет принято перед открытием тренировочного лагеря во вторник», — приводит слова Роба Пелинки Silver Screen & Roll.
В нынешнее межсезонье «Лос-Анджелес Лейкерс» стал самым возрастным клубом в истории НБА. Средний возраст игроков команды составляет почти 33 года — а именно 32,8 лет. В это межсезонье коллектив пополнили сразу шесть новичков, чей возраст достиг отметки в 32 года или больше.
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