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НБА приняла решение по религиозному освобождению от вакцинации для Эндрю Уиггинса

НБА приняла решение по религиозному освобождению от вакцинации для Эндрю Уиггинса
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НБА отклонила запрос форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинса об освобождении от вакцинации по религиозным причинам, сообщает официальный сайт лиги.

«НБА рассмотрела и отклонила запрос Эндрю Уиггинса о религиозном освобождении от выполнения приказа Министерства здравоохранения Сан-Франциско, требующего вакцинации от коронавируса для всех лиц в возрасте от 12 лет и старше на крупных мероприятиях в закрытых помещениях. Уиггинс не сможет принимать участие в домашних матчах команды до тех пор, пока не выполнит требования города», — утверждается в.

«Голден Стэйт» проведёт первый предсезонный матч на своей арене 7 октября. Первый матч регулярного чемпионата НБА «Уорриорз» сыграют в «Чейз Центр» 20 октября. К тому времени Уиггинс должен быть вакцинирован, чтобы выйти на площадку.

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