НБА приняла решение по религиозному освобождению от вакцинации для Эндрю Уиггинса

НБА отклонила запрос форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинса об освобождении от вакцинации по религиозным причинам, сообщает официальный сайт лиги.
«НБА рассмотрела и отклонила запрос Эндрю Уиггинса о религиозном освобождении от выполнения приказа Министерства здравоохранения Сан-Франциско, требующего вакцинации от коронавируса для всех лиц в возрасте от 12 лет и старше на крупных мероприятиях в закрытых помещениях. Уиггинс не сможет принимать участие в домашних матчах команды до тех пор, пока не выполнит требования города», — утверждается в.
«Голден Стэйт» проведёт первый предсезонный матч на своей арене 7 октября. Первый матч регулярного чемпионата НБА «Уорриорз» сыграют в «Чейз Центр» 20 октября. К тому времени Уиггинс должен быть вакцинирован, чтобы выйти на площадку.
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