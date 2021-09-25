Пабло Ласо установил исторический рекорд по победам на посту главного тренера «Реала»

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо накануне стал первым наставником мадридской команды в истории, достигшим отметки в 600 побед, сообщает Sportando. «Реал» в матче второго тура чемпионата Испании обыграл «Андорру» со счётом 86:58.



Второе место в списке тренеров по количеству побед на посту наставника «Реала» занимает Лоло Сайнс, на счету которого 595 выигранных матчей.



Ласо тренировал «Реал» в течение последнего десятилетия. Под его руководством команда завоевала в общей сложности 20 титулов (5 чемпионатов Испании, 6 Кубков Испании, 6 Суперкубков Испании, 2 Евролиги и 1 Межконтинентальный кубок). В прошлом сезоне Ласо стал рекордсменом по количеству матчей на посту главного тренера, превзойдя легендарного Лоло Сайнса (734).



В сезоне-2020/2021 «Реал» вышел в плей-офф Евролиги под шестым номером посева после результата 20-14 в регулярном чемпионате. Команда Ласо проиграла серию будущему чемпиону турнира, «Анадолу Эфесу» (2-3). В чемпионате Испании «Реал» дошёл до финала, где уступил «Барселоне» (0-2 в серии).