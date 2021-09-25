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Айзея Томас отреагировал на срыв перехода в «Голден Стэйт»

Айзея Томас отреагировал на срыв перехода в «Голден Стэйт»
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Американский разыгрывающий Айзея Томас отреагировал на срыв своего перехода в состав «Голден Стэйт Уорриорз».

«Что бы ни случилось, всегда контролируйте свою энергию, держите её на уровне 1000%», — написал в своём «твиттере» Томас.

Напомним, ранее стало известно, что Томас после недели тренировок с «Уорриорз» покинул город без обязательств по контракту.

Айзея пропустил почти весь прошедший сезон. В апреле он провёл 10 дней в «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать соглашение. В составе «Пеликанс» Томас набирал в среднем 7,7 очка и 1,7 передачи за 16 минут с реализацией трёхочковых 25%.

За карьеру звёздный защитник успел поиграть за «Сакраменто Кингз», «Бостон Селтикс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Денвер Наггетс», «Вашингтон Уизардс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».

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