Айзея Томас отреагировал на срыв перехода в «Голден Стэйт»

Американский разыгрывающий Айзея Томас отреагировал на срыв своего перехода в состав «Голден Стэйт Уорриорз».



«Что бы ни случилось, всегда контролируйте свою энергию, держите её на уровне 1000%», — написал в своём «твиттере» Томас.



Напомним, ранее стало известно, что Томас после недели тренировок с «Уорриорз» покинул город без обязательств по контракту.



Айзея пропустил почти весь прошедший сезон. В апреле он провёл 10 дней в «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать соглашение. В составе «Пеликанс» Томас набирал в среднем 7,7 очка и 1,7 передачи за 16 минут с реализацией трёхочковых 25%.



За карьеру звёздный защитник успел поиграть за «Сакраменто Кингз», «Бостон Селтикс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Денвер Наггетс», «Вашингтон Уизардс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».