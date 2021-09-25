Бен Симмонс отказался разговаривать с одноклубниками по «Филадельфии»

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс отказался от встречи со своими одноклубниками для разговора о потенциальном продолжении карьеры в составе клуба. Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания.
«Игроки «Филадельфии Сиксерс» хотели на этой неделе слетать в Лос-Анджелес, чтобы встретиться с Беном Симмонсом, но им сказали не приезжать, а трёхкратный участник Матча звёзд не захотел с ними встречаться», — написал Шэмс Чарания в своём «твиттере».
Симмонс провалился в плей-офф-2021, где «Филадельфия» вылетела во втором раунде по итогам серии с «Атланта Хоукс». Бен отказывался бросать из-за дуги и реализовал худшие в истории 34,2% штрафных за постсезон.
Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.
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