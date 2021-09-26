«Зенит» уверенно переиграл «Калев» с разницей +15

Петербургский «Зенит» уверенно переиграл эстонский «Калев» в матче Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 75:60 (20:11, 14:18, 20:15, 21:16) в пользу команды Хавьера Паскуаля. Для обеих команд матч стал первым в регулярном чемпионате сезона-2021/2022.



Первая четверть осталась за баскетболистами из Санкт-Петербурга — 20:11. Во втором игровом отрезке «Калев» сумел прибавить, сократив разницу в счёте до минимума. Однако после большого перерыва «Зенит» снова захватил преимущество и постепенно наращивал отрыв от «Калева», доведя его до 15 очков по итогам встречи.

У «Зенита» дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов оформил Джордан Мики. В составе «Калева» 15 очков и 7 передач набрал Джекуан Льюис.