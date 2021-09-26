«Зенит» уверенно переиграл «Калев» с разницей +15
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Петербургский «Зенит» уверенно переиграл эстонский «Калев» в матче Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 75:60 (20:11, 14:18, 20:15, 21:16) в пользу команды Хавьера Паскуаля. Для обеих команд матч стал первым в регулярном чемпионате сезона-2021/2022.
Первая четверть осталась за баскетболистами из Санкт-Петербурга — 20:11. Во втором игровом отрезке «Калев» сумел прибавить, сократив разницу в счёте до минимума. Однако после большого перерыва «Зенит» снова захватил преимущество и постепенно наращивал отрыв от «Калева», доведя его до 15 очков по итогам встречи.
У «Зенита» дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов оформил Джордан Мики. В составе «Калева» 15 очков и 7 передач набрал Джекуан Льюис.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
26 сентября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
75 : 60
Калев
Таллин, Эстония
Зенит: Мики - 27, Гудайтис - 11, Зубков - 10, Бэрон - 8, Кузминскас - 7, Захаров - 5, Карасёв - 3, Пушков - 2, Фрэнкамп - 2, Вольхин, Понитка, Топтунов
Калев: Льюис - 15, Китсинг - 8, Мёрфи - 8, Мэлсон - 6, Силиньш - 6, Берри - 5, Дорбек - 5, Нургер - 4, Хермет - 3, Каск, Курбас, Халлер
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