Звезда Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс Харден показал, что находится в хорошем физическом состоянии. Защитник «Бруклин Нетс» сделал несколько быстрых движений, продемонстрировав, что с его ногами всё в порядке. Напомним, Харден пропустил значительную часть регулярного чемпионата и несколько игр постсезона из-за травмы голеностопа.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Джеймса Хардена.



В сезоне-2020/2021 «Бруклин» Хардена проиграл «Милуоки Бакс» во втором раунде плей-офф в семи матчах. Харден стал баскетболистом «Нетс» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/2021. В сделке также были задействованы ещё две команды НБА «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерз». До перехода в «Бруклин» Харден 8,5 лет выступал за «Хьюстон».