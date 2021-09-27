Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис возглавил сборную Греции

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис возглавил сборную Греции
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис возглавит мужскую баскетбольную сборную Греции, сообщил в своём «твиттере» журналист Маттео Андреани со ссылкой на репортёра Вангелиса Иоанну. Греческий специалист будет руководить национальной командой на чемпионате Европы по баскетболу, который пройдёт с 1 по 18 сентября 2022 года в Чехии, Грузии, Германии и Италии.

Сборная Греции сыграет на чемпионате Европы в одной группе с Италией, Хорватией, Украиной, Великобританией и Эстонией.

При этом, во время окон ФИБА сборной Греции будет руководить Стефанос Дедас, главный тренер греческого АЕКа.

Прежний наставник сборной Греции Рик Питино покинул сборную после поражения от Чехии в финале олимпийской квалификации в Канаде.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021