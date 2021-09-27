Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис возглавил сборную Греции

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис возглавит мужскую баскетбольную сборную Греции, сообщил в своём «твиттере» журналист Маттео Андреани со ссылкой на репортёра Вангелиса Иоанну. Греческий специалист будет руководить национальной командой на чемпионате Европы по баскетболу, который пройдёт с 1 по 18 сентября 2022 года в Чехии, Грузии, Германии и Италии.



Сборная Греции сыграет на чемпионате Европы в одной группе с Италией, Хорватией, Украиной, Великобританией и Эстонией.



При этом, во время окон ФИБА сборной Греции будет руководить Стефанос Дедас, главный тренер греческого АЕКа.



Прежний наставник сборной Греции Рик Питино покинул сборную после поражения от Чехии в финале олимпийской квалификации в Канаде.