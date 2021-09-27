Бэрон Дэвис: к Леброну Джеймсу нужно относиться так же, как к Бараку Обаме
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Бывший игрок НБА Бэрон Дэвис поделился мнением о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.
«Парень перешёл в лигу, когда ему было лет 17-18, верно? И вокруг него уже был хайп. Его уже сравнивали с Майклом Джорданом. Его сравнивали с Коби. Его сравнивали со всеми великими игроками, а он создавал свою собственную историю, своё собственное наследие.
Это дало ему возможность взять на себя ответственность за поддержание НБА в настоящий момент. И посмотрите, что он сделал? Получил больше денег для спортсменов, высказался в их поддержку. Леброну должны дать месяц отпуска или дать ему такое же отношение, как к Бараку Обаме. Мы должны относиться к Леброну Джеймсу с таким же уважением, как к Обаме», — сказал Дэвис в эфире программы Fubo Sports.
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