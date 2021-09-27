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«Лейкерс» определились с стартовым составом на сезон. Дэвис сыграет на неудобной позиции

«Лейкерс» определились с стартовым составом на сезон. Дэвис сыграет на неудобной позиции
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Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» вряд ли станет использовать центровых Деандре Джордана и Дуайта Ховарда в качестве игроков стартового состава, сообщает The Athletic. По информации источника, «озёрники» начнут сезон с Энтони Дэвисом на позиции пятого номера.

С большой долей вероятности стартовая пятёрка «Лос-Анджелес Лейкерс» будет выглядеть так: Расселл Уэстбрук, Уэйн Эллингтон, Тревор Ариза, Леброн Джеймс и Энтони Дэвис.

В нынешнее межсезонье «Лос-Анджелес Лейкерс» стал самым возрастным клубом в истории НБА. Средний возраст игроков команды составляет почти 33 года — а именно 32,8 лет. В это межсезонье коллектив пополнили сразу шесть новичков, чей возраст достиг отметки в 32 года или больше.

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