«Лейкерс» хотели выменять двух звёзд НБА перед трансфером Уэстбрука

«Лос-Анджелес Лейкерс» перед трансфером Расселла Уэстбрука всерьёз рассчитывали заполучить Дэмьена Лилларда или Брэдли Била.



«Изначально клуб был сосредоточен на попытках выменять Лилларда и Била, но, не получив возможности для того, чтобы заполучить кого-то из них, «Лейкерс» обратили внимание на более реалистичные цели — Уэстбрук, Дерозан, Хилд и Кайл Лоури, заключивший в конечном итоге сделку в «Майами». На встречах с игроками был неподдельный восторг по поводу перехода в команду Демара Дерозана. Даже если бы он не оказался первым выбором для «Лейкерс», то легко представить себе, что именно он был бы лучшим их вариантом. Для «Лейкерс» было крайне важно сохранить как можно больше потенциальных возможностей», — гласит отчёт The Athletic.



В нынешнее межсезонье «Лос-Анджелес Лейкерс» стал самым возрастным клубом в истории НБА. Средний возраст игроков команды составляет почти 33 года — а именно 32,8 лет. В это межсезонье коллектив пополнили сразу шесть новичков, чей возраст достиг отметки в 32 года или больше.