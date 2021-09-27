Стефен Карри высказался о пропустившем два года Клэе Томпсоне

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, ставший участником подкаста Brother From Another, высказался о пропустившем два последних года одноклубнике Клэе Томпсоне.



«Я наблюдаю за ним последние два года. В прошлом ноябре было тяжело видеть, как он повредил себе ахиллово сухожилие, потому что так много работал. Несмотря на все проблемы, он смог сохранить хороший настрой и готов вернуться на паркет. Он многое может и добивался успеха в прошлом. Мы просто хотим, чтобы он был здоров. Он хотел бы сделать всё, чтобы быть готовым на сто процентов. Но заполучить его обратно на паркет, независимо от процента его готовности, для нас будет очень хорошо», — сказал Карри.

Томпсон — трёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт». Атакующий защитник пропустил последние два сезона из-за разрыва крестообразных связок и ахиллова сухожилия. Ожидается, что Томпсон не сможет помочь «Уорриорз» и на старте регулярного чемпионата НБА-2021/2022. Об этом заявил генеральный менеджер клуба Боб Майерс на пресс-конференции по итогам сезона-2020/2021.