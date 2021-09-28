Пропустивший более двух лет Клэй Томпсон назвал время возвращения в игру

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон заявил, что пропустит как минимум один месяц сезона-2021/2022.



«Точная дата возвращения не установлена, но я пропущу не менее 12 месяцев после последней операции. Таким образом, моё появление на площадке невозможно как минимум до конца ноября или начала декабря», – приводит слова Томпсона Bleacher Report.

Томпсон в последний раз выходил на площадку летом 2019 года во время серии финала НБА с «Торонто Рэпторс» и получил разрыв крестообразной связки. После восстановления Клэй порвал ахилл на тренировке и перенёс операцию 25 ноября прошлого года. Генеральный менеджер «Уорриорз» Боб Майерс на пресс-конференции перед стартом тренировочного лагеря заявил, что Томпсон может вернуться в конце января.