Брэдли Бил: почему люди с прививкой всё равно заражаются и заражают других коронавирусом?
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Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил не собирается делать прививку от коронавируса, поскольку не верит в её пользу.
«Я не сделал прививку от коронавируса по личным причинам. Не чувствую давления из-за этого. Вообще не думаю, что можно давить на человека, чтобы он ввёл какую-то субстанцию в своё тело. У меня есть очень близкие мне люди, которые вакцинированы. Родители, братья и так далее. Я понимаю обе стороны. Организм некоторых людей плохо реагирует на вакцину. Никто не хочет об этом говорить.
Я бы хотел спросить тех, кто делает прививки: «Почему вы всё равно заражаетесь коронавирусом?» То есть после вакцинации вы всё равно можете заразиться сами и заражать других людей. Так что...» – приводит слова Била Bleacher Report.
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