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Леброн Джеймс создал специальное помещение для вербовки других игроков НБА

Леброн Джеймс создал специальное помещение для вербовки других игроков НБА
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Звезда Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс принимает самое активное участие в трансферной кампании «Лос-Анджелес Лейкерс». Как утверждает The Athletic, лидер клуба даже создал специальное помещение в своём доме, где ведёт переговоры с потенциальными новичками.

Также сообщается, что Джеймс руководит удалённой связью с теми баскетболистами, которые находятся в других городах. Напомним, ранее Кармело Энтони рассказал, что с предложением контракта от «Лейкерс» ему звонил именно Леброн.

Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. С тех пор, как он был задрафтован в 2003 году, он заработал порядка $ 330 млн, получая официальный оклад, и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа.

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