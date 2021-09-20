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Кармело Энтони назвал три слова, которыми Леброн убедил его перейти в «Лейкерс»

Кармело Энтони назвал три слова, которыми Леброн убедил его перейти в «Лейкерс»
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Новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Кармело Энтони рассказал, как принимал решение о переходе в команду. По словам ветерана, ему с предложением позвонил звёздный Леброн Джеймс.

«Да, Леброн позвонил мне. Это был звонок по делу, никакой отсебятины. Я совсем не ждал подобного разговора, хотя мы несколько раз обсуждали вопрос нашего объединения в прошлые годы. Я услышал его. Леброн — мой брат, я знаю его с 15 лет.

«Ты нужен мне». Этих слов достаточно. О чём здесь можно думать, когда он напрямую позвал меня. Леброн — как генеральный менеджер. Я почувствовал, что время пришло», — рассказал Энтони подкасту Million $ Worth Of Game.

Ранее Энтони сравнил возрастной состав «Лейкерс» с бабушкой в итальянском ресторане.

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