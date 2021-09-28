Зайон Уильямсон отреагировал на информацию о желании сменить клуб

Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон опроверг информацию о якобы имеющемся у него желании сменить команду.

«Мне здесь нравится. Я люблю Новый Орлеан как город и не хочу никуда уходить», — приводит слова Уильямсона репортёр Эндрю Лопес в своём «твиттере».

По слухам, поводом для недовольства Уильямсона, а также некоторых других игроков «Пеликанс» является стиль управления исполнительного вице-президента команды Дэвида Гриффина.

В прошлом сезоне Уильямсон набирал в среднем 27,0 очка, 7,2 подбора и 3,7 передачи за 33,2 минуты в 61 матче за «Пеликанс». Первый номер драфта НБА 2019 года испытывал проблемы со здоровьем в сезоне новичка, когда пропустил половину регулярного чемпионата — 2019/2020 из-за повреждения колена.