Зайон Уильямсон отреагировал на информацию о желании сменить клуб
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Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон опроверг информацию о якобы имеющемся у него желании сменить команду.
«Мне здесь нравится. Я люблю Новый Орлеан как город и не хочу никуда уходить», — приводит слова Уильямсона репортёр Эндрю Лопес в своём «твиттере».
По слухам, поводом для недовольства Уильямсона, а также некоторых других игроков «Пеликанс» является стиль управления исполнительного вице-президента команды Дэвида Гриффина.
В прошлом сезоне Уильямсон набирал в среднем 27,0 очка, 7,2 подбора и 3,7 передачи за 33,2 минуты в 61 матче за «Пеликанс». Первый номер драфта НБА 2019 года испытывал проблемы со здоровьем в сезоне новичка, когда пропустил половину регулярного чемпионата — 2019/2020 из-за повреждения колена.
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