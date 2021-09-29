Рэджон Рондо прояснил информацию о вражде с Расселлом Уэстбруком

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондо заявил, что у него нет конфликта с одноклубником Расселлом Уэстбруком.
«Конфликт был между моим братом и Расселлом, я не участвовал в этом. Мы давно соперничаем, Расселл – один из главных соперников в моей карьере. Мне нравится соперничать с ним. Я знаю, что он будет выкладываться в каждом матче», — рассказал Рондо во время медиа-дня «Лос-Анджелес Лейкерс».
Во время серии плей-офф НБА сезона-2020/2021 между «Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс» Уэстбрук поссорился с братом Рэджона Рондо. Уэстбрук начал словесную перепалку с Уильямом Рондо, который сидел в первом ряду. Защитник «Рокетс» был недоволен оскорбительными высказываниями со стороны Уильяма Рондо во время исполнения штрафных бросков форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом. Уэстбрук несколько раз прокричал: «Ты с кем говоришь?» Сотрудник службы безопасности вывел Уильяма Рондо из зала, чтобы избежать дальнейшей конфронтации.
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