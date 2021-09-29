Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА готов обсуждать уход одного их лучших игроков НБА

ЦСКА готов обсуждать уход одного их лучших игроков НБА
Комментарии

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин сообщил, что московский клуб готов обсудить отъезд в НБА Габриэля Лундберга, если игрок получит приглашение от одной из команд заокеанской лиги.

«У Лундберга есть мечта стать первым представителем Дании в НБА. Минувшим летом он стал свободным агентом, потому изучал возможности уехать за океан. Мы уговорами не занимались. Сделали предложение и дали некоторое время на раздумья, в итоге Иффе остался. При этом, как я говорил, мы не собираемся стоять на пути человека к мечте.

Если однажды Лундберг получит приглашение от клуба НБА и решит, что это стоящий вариант, мы сядем и это обсудим. И в случае положительного решения пополним клубную кассу байаутом. Но пока, как я вижу, Иффе наслаждается выступлениями за нашу команду и искренне переживает за её успехи. Уверен, что его мечта добавляет ему мотивации прибавлять как игроку, и это пойдет нам на пользу», — цитирует Ватутина Metaratings.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021