ЦСКА готов обсуждать уход одного их лучших игроков НБА

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин сообщил, что московский клуб готов обсудить отъезд в НБА Габриэля Лундберга, если игрок получит приглашение от одной из команд заокеанской лиги.
«У Лундберга есть мечта стать первым представителем Дании в НБА. Минувшим летом он стал свободным агентом, потому изучал возможности уехать за океан. Мы уговорами не занимались. Сделали предложение и дали некоторое время на раздумья, в итоге Иффе остался. При этом, как я говорил, мы не собираемся стоять на пути человека к мечте.
Если однажды Лундберг получит приглашение от клуба НБА и решит, что это стоящий вариант, мы сядем и это обсудим. И в случае положительного решения пополним клубную кассу байаутом. Но пока, как я вижу, Иффе наслаждается выступлениями за нашу команду и искренне переживает за её успехи. Уверен, что его мечта добавляет ему мотивации прибавлять как игроку, и это пойдет нам на пользу», — цитирует Ватутина Metaratings.
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