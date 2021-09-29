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В ЦСКА высказались о полученной Майком Джеймсом компенсации за разрыв контракта

В ЦСКА высказались о полученной Майком Джеймсом компенсации за разрыв контракта
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Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о компенсации, которую получил Майк Джеймс за разрыв контракта.

«Мы договорились. Майк получил компенсацию, которую с точки зрения спортивного бизнеса можно считать вполне приемлемой для клуба. Контракт расторгнут, мы пожелали ему удачи в другой команде. Остаться у нас в основе он не мог из-за неразрешимой конфликтной ситуации. Мы приложили немало усилий, чтобы её уладить, но, к сожалению, не все конфликты возможно разрешить мирно.

Влияние ситуации с Джеймсом на выступление в «Финале четырёх» Евролиги? Кто знает наверняка, как тот или иной фактор влияет на психологическое состояние игрока? Скажу так: ситуацию с Джеймсом мы глобально разрешили гораздо раньше, и мне очень нравился настрой команды в плей-офф Евролиги. Не думаю, что он существенно изменился. Все ехали в Кёльн побеждать», — цитирует Ватутина Metaratings.

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