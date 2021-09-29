Джини Басс оказала давление на фронт-офис, чтобы «Лейкерс» избавились от ветерана НБА

Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джинни Басс оказала давление на фронт-офис, чтобы клуб не подписывал контракт с ветераном Джаредом Дадли. После такого решения Дадли решил завершить карьеру.



Как сообщают сразу несколько известных инсайдеров, Басс руководствовалась желанием оставить в «Лейкерс только тех игроков, которые могут внести серьёзный вклад на площадке.



В минувшем сезоне НБА Дадли довольствовался ролью запасного «Лос-Анджелес Лейкерс». В среднем за матч он набирал 0,5 очка. Тем не менее, периодически форвард напоминал о себе важными попаданиями. Например, в декабре его трёхочковый бросок в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» практически не оставил сопернику шансов на победу. На последней минуте матча Дадли увеличил отрыв «Лейкерс» при счёте 107:103.

Новость по теме Завершивший карьеру Джаред Дадли шокирован тем, что «Лейкерс» не переподписали его