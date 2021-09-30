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Шакил О'Нил назвал звезду НБА, которая всё делает неправильно

Шакил О'Нил назвал звезду НБА, которая всё делает неправильно
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О`Нил раскритиковал баскетболиста «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса.

«Во-первых — он не проявляет себя. Как игрок, ты должен быть честен сам с собой. Нужно быть агрессивным, а он однозначно облажался в прошлом году в плей-офф, он просто не хотел бросать. Нужно посмотреть в зеркало и спросить: «А настолько ли я хорош, насколько могу быть?» Он всё делает неправильно. Он мог зайти в офис руководства и сказать, что ему неприятно. Что они не заступились за него. Но вопрос в том, нужен ли он кому-то? Я бы не стал платить $ 200 млн за парня, которому не хватает агрессии и который не будет бросать в плей-офф», — приводит слова Шакила О'Нила CBS Sports.

Симмонс провалился в плей-офф-2021, где «Филадельфия» вылетела во втором раунде по итогам серии с «Атлантой Хоукс». Бен отказывался бросать из-за дуги и реализовал худшие в истории 34,2% штрафных за постсезон.

Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.

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