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Мэджик Джонсон назвал самую умную команду НБА

Мэджик Джонсон назвал самую умную команду НБА
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Легендарный баскетболист Мэджик Джонсон назвал команду, которую считает самой умной в Национальной баскетбольной ассоциации. Джонсон выразил восхищение уровнем игрового интеллекта «Лос-Анджелес Лейкерс».

«У этого состава «Лейкерс» запредельный баскетбольный IQ. Вне всяких сомнений это самая умная команда в НБА», – написал Мэджик в своём «твиттере».

В нынешнее межсезонье «Лос-Анджелес Лейкерс» стал самым возрастным клубом в истории НБА. Средний возраст игроков команды составляет почти 33 года — а именно 32,8 лет. В это межсезонье коллектив пополнили сразу шесть новичков, чей возраст достиг отметки в 32 года или больше.

С большой долей вероятности стартовая пятёрка «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем сезоне будет выглядеть так: Расселл Уэстбрук, Уэйн Эллингтон, Тревор Ариза, Леброн Джеймс и Энтони Дэвис.

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