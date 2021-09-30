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«Реал» легко обыграл «Анадолу Эфес», «Маккаби» вырвал победу в матче с «Баварией»

«Реал» легко обыграл «Анадолу Эфес», «Маккаби» вырвал победу в матче с «Баварией»
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Испанский «Реал» победил турецкий «Анадолу Эфес» в первом матче сезона Евролиги. Встреча завершилась со счётом 82:69 в пользу мадридского клуба.

Команда Пабло Ласо провела великолепную стартовую четверть, обеспечив себе отрыв в 17 очков. В оставшееся время мадридские баскетболисты спокойно удерживали полученное преимущество, позволив сопернику сократить отставание только в заключительной четверти. У «Мадрида» лидером по очкам стал Гершон Ябуселе (15), у «Анадолу Эфес» 21 очко заработал Шейн Ларкин.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Евролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур
30 сентября 2021, четверг. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
82 : 69
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Реал Мадрид: Эртель - 15, Ябуселе - 15, Тавареш - 13, Уильямс-Госс - 9, Ханга - 8, Льюль - 7, Абальде - 5, Пуарье - 4, Тэйлор - 4, Козёр - 2, Алосен, Фернандес
Анадолу Эфес: Ларкин - 21, Петрушев - 17, Мицич - 9, Симон - 8, Данстон - 4, Морман - 4, Бьёбуа - 3, Синглтон - 3, Андерсон, Балбай, Пляйсс, Тунджер

В ещё одном матче игрового дня израильский «Маккаби» оказался сильнее немецкой «Баварии», матч закончился со счётом 69:68.

Встреча получилась максимально упорной, инициатива переходила из рук в руки. Победу «Маккаби» в концовке принесли точные штрафные броски Скотти Уилбекина, всего за матч набравшего 28 очков.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Евролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур
30 сентября 2021, четверг. 21:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
69 : 68
Бавария
Мюнхен, Германия
Маккаби Тель-Авив: Уилбекин - 28, ДиБартоломео - 8, Нанналли - 7, Деррик Уильямс - 6, Рейнольдс - 6, Эванс - 5, Соркин - 3, Зив - 2, Калояро - 2, Тейлор - 2, Блайзер, Коэн
Бавария: Томас - 15, Уолден - 14, Хантер - 11, Рабит - 10, Уэйлер-Бэбб - 6, Хиллиард - 5, Шишко - 5, Ярамаз - 2, Джордж, Обиси, Огунсипе
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