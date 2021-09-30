«Реал» легко обыграл «Анадолу Эфес», «Маккаби» вырвал победу в матче с «Баварией»

Испанский «Реал» победил турецкий «Анадолу Эфес» в первом матче сезона Евролиги. Встреча завершилась со счётом 82:69 в пользу мадридского клуба.
Команда Пабло Ласо провела великолепную стартовую четверть, обеспечив себе отрыв в 17 очков. В оставшееся время мадридские баскетболисты спокойно удерживали полученное преимущество, позволив сопернику сократить отставание только в заключительной четверти. У «Мадрида» лидером по очкам стал Гершон Ябуселе (15), у «Анадолу Эфес» 21 очко заработал Шейн Ларкин.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
В ещё одном матче игрового дня израильский «Маккаби» оказался сильнее немецкой «Баварии», матч закончился со счётом 69:68.
Встреча получилась максимально упорной, инициатива переходила из рук в руки. Победу «Маккаби» в концовке принесли точные штрафные броски Скотти Уилбекина, всего за матч набравшего 28 очков.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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