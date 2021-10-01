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Керр является основным кандидатом на должность главного тренера сборной США

Керр является основным кандидатом на должность главного тренера сборной США
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр может возглавить сборную США перед Олимпийскими играми-2024. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Марк Стейн.

По информации источника, 56-летний американский специалист, работавший ассистентом главного тренера сборной США на Олимпиаде в Токио – 2020, является фаворитом в борьбе за этот пост.

После Олимпийских игр в Токио тренерский штаб сборной США покинул Грег Попович. С этим специалистом американцы завоевали золотые олимпийские медали.

Стив Керр тренирует «Голден Стэйт» с 2014 года. Ранее в сборной США произошла ещё одна перестановка – на посту генерального менеджера национальной команды Грант Хилл заменил Джерри Коланджело.

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