Керр является основным кандидатом на должность главного тренера сборной США
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр может возглавить сборную США перед Олимпийскими играми-2024. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Марк Стейн.
По информации источника, 56-летний американский специалист, работавший ассистентом главного тренера сборной США на Олимпиаде в Токио – 2020, является фаворитом в борьбе за этот пост.
После Олимпийских игр в Токио тренерский штаб сборной США покинул Грег Попович. С этим специалистом американцы завоевали золотые олимпийские медали.
Стив Керр тренирует «Голден Стэйт» с 2014 года. Ранее в сборной США произошла ещё одна перестановка – на посту генерального менеджера национальной команды Грант Хилл заменил Джерри Коланджело.
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