«Достаточно посмотреть ему в глаза». Игрок «Монако» — о выступлении с Майком Джеймсом
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Центровой «Монако» Донатас Мотеюнас после победы над «Панатинаикосом» (75:63) в матче первого тура регулярного чемпионата Евролиги отдал должное одноклубнику Майку Джеймсу.
«Такое чувство, будто играешь в одной команде с Джеймсом Харденом. С ним очень легко играть. Такой созидатель, как Джеймс, облегчает работу всем. Достаточно посмотреть ему в глаза, и ты понимаешь, что нужно делать. В последний раз я испытал нечто подобное, выступая вместе с Таем Лоусоном. Но Майк – лидер и делает игру проще», – приводит слова Мотеюнаса BasketNews.
В первом матче за «Монако» Джеймс набрал 11 очков (3/6 двухочковых, 1/6 трёхочковых, 2/5 штрафных), 6 подборов, 4 передачи, 2 перехвата при рейтинге эффективности 15 баллов.
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