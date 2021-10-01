Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс назвал 3 новых игроков «Лейкерс», которые впечатлили его больше всего

Леброн Джеймс назвал 3 новых игроков «Лейкерс», которые впечатлили его больше всего
Комментарии

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выделил трёх игроков, которые произвели на него самое большое впечатление в первые два дня тренировочного сбора команды. Леброн упомянул Кендрика Нанна, Кента Бэйзмора и Деандре Джордана, сказав, что «они играли очень хорошо». Об этом в своём «твиттере» сообщил обозреватель Дэйв Макменамин.

В нынешнее межсезонье «Лос-Анджелес Лейкерс» стал самым возрастным клубом в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Средний возраст игроков команды составляет почти 33 года — а именно 32,8 лет. В это межсезонье коллектив пополнили сразу шесть новичков, чей возраст достиг отметки в 32 года или больше.

Ранее восхищение уровнем игрового интеллекта «Лос-Анджелес Лейкерс» выразил легендарный баскетболист Мэджик Джонсон.

Новость по теме
Мэджик Джонсон назвал самую умную команду НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021