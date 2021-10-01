Леброн Джеймс назвал 3 новых игроков «Лейкерс», которые впечатлили его больше всего

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выделил трёх игроков, которые произвели на него самое большое впечатление в первые два дня тренировочного сбора команды. Леброн упомянул Кендрика Нанна, Кента Бэйзмора и Деандре Джордана, сказав, что «они играли очень хорошо». Об этом в своём «твиттере» сообщил обозреватель Дэйв Макменамин.
В нынешнее межсезонье «Лос-Анджелес Лейкерс» стал самым возрастным клубом в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Средний возраст игроков команды составляет почти 33 года — а именно 32,8 лет. В это межсезонье коллектив пополнили сразу шесть новичков, чей возраст достиг отметки в 32 года или больше.
Ранее восхищение уровнем игрового интеллекта «Лос-Анджелес Лейкерс» выразил легендарный баскетболист Мэджик Джонсон.
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