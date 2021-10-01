Антон Понкрашов продолжит карьеру в чемпионате Ирана

Бывший игрок сборной России Антон Понкрашов продолжит карьеру в иранской команде «Назмаваран» из города Сирджан. Об этом спортсмен рассказал в прямом эфире YouTube-канала «Взял мяч».



Понкрашов подписал контракт с подмосковными «Химками» в феврале 2021 года. Однако из-за отсутствия финансовых гарантий на сезон-2021/2022 клуб отказался от участия в Единой лиге ВТБ.



В нынешнем сезоне «Химки» будут выступать в чемпионате Суперлиги 1.



Баскетбольный клуб «Химки» появился в 1997 году и выступал в Единой лиге ВТБ с момента основания в 2008 году. В сезоне-2010/2011 «Химки» выиграли Единую лигу ВТБ и являются единственным клубом, помимо ЦСКА, которому это удалось. Также команда является двукратным обладателем Еврокубка (2012, 2015) и обладателем Кубка России (2008). В трёх последних сезонах «Химки» представляли Россию в Евролиге.