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«Зенит» обыграл УНИКС в матче первого тура Евролиги

«Зенит» обыграл УНИКС в матче первого тура Евролиги
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Казанский УНИКС на домашней площадке проиграл санкт-петербургскому «Зениту» в мате первого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 70:69.

Казанцы уверенно начали матч, поведя в счёте после первой четверти — 22:18. Во втором игровом отрезке гостям паркета удалось отыграться и сравнять счёт — на большой перерыв команды ушли при счёте 33:33.

Решающей в матче стала вторая половина — в третьей четверти «Зениту» удалось выйти вперёд на два очка. В заключительном игровом отрезке УНИКС был близок к тому, чтобы отыграться, однако казанцам немного не хватило удачи в концовке. Итоговый счёт встречи — 70:69 в пользу санкт-петербургского клуба.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Коннер Фрэнкамп, набравший 18 очков. В составе казанцев 18 очков на свой счёт записал Айзея Канаан.

Евролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур
01 октября 2021, пятница. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
69 : 70
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
УНИКС: Канаан - 18, Хезонья - 14, Браун - 10, Браун - 7, Джекири - 6, Списсу - 5, Воронцевич - 3, Клименко - 3, Зайцев - 2, Брэнтли - 1, Комолов, Узинский
Зенит: Фрэнкамп - 18, Baron - 17, Лойд - 10, Гудайтис - 8, Пойтресс - 6, Д. Кулагин - 4, Зубков - 2, Карасёв - 2, Мики - 2, Понитка - 1, Захаров, Кузминскас
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