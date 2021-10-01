«Зенит» обыграл УНИКС в матче первого тура Евролиги

Казанский УНИКС на домашней площадке проиграл санкт-петербургскому «Зениту» в мате первого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 70:69.



Казанцы уверенно начали матч, поведя в счёте после первой четверти — 22:18. Во втором игровом отрезке гостям паркета удалось отыграться и сравнять счёт — на большой перерыв команды ушли при счёте 33:33.



Решающей в матче стала вторая половина — в третьей четверти «Зениту» удалось выйти вперёд на два очка. В заключительном игровом отрезке УНИКС был близок к тому, чтобы отыграться, однако казанцам немного не хватило удачи в концовке. Итоговый счёт встречи — 70:69 в пользу санкт-петербургского клуба.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Коннер Фрэнкамп, набравший 18 очков. В составе казанцев 18 очков на свой счёт записал Айзея Канаан.