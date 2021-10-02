«Лейкерс» сыграют без 3 звёзд в матче с «Бруклином»

Сразу несколько игроков «Лос-Анджелес Лейкерс» не смогут принять участия в первом предсезонном матче, который команда проведёт с «Бруклин Нетс». Встречу пропустят Леброн Джеймс, Кармело Энтони и Расселл Уэстбрук. Кроме того, боли в области голеностопа испытывает Тревор Ариза. Об этом в своём «твиттере» сообщил обозреватель Марк Медина, ссылающийся на главного тренера «Лейкерс» Фрэнка Вогеля.



«Лос-Анджелес» и «Бруклин» сыграют завтра, 3 октября. Начало матча — в 22:30 по московскому времени.



Напомним, в нынешнее межсезонье «Лос-Анджелес Лейкерс» стал самым возрастным клубом в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Средний возраст игроков команды составляет почти 33 года — а именно 32,8 лет. В это межсезонье коллектив пополнили сразу шесть новичков, чей возраст достиг отметки в 32 года или больше.



В частности, защитнику Уэстбруку 32 года, форвардам Энтони и Аризе 37 и 36 лет соответственно. Центровому Дуайту Ховарду 35, атакующим защитникам Уэйну Эллингтону 33, Кенту Бэйзмору 32. Лидеру клуба Леброну в декабре исполнится 37.

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