Генеральные менеджеры назвали главного фаворита сезона Евролиги. Это не ЦСКА

По результатам опроса генеральных менеджеров команд Евролиги, испанская «Барселона» является фаворитом сезона-2021/2022, сообщает BasketNews.com. Как сообщает источник, за победу «Барселоны» в чемпионате проголосовали 45,5 процента функционеров.



Большая часть генеральных менеджеров считает, что самым ценным игроком лиги второй сезон подряд станет защитник «Анадолу Эфеса» Василие Мицич.



Что касается лучшего тренера сезона, то здесь мнения функционеров разделились — главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис и наставник «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс получили по 27,3 процента голосов.



Что касается участников «Финала четырёх», то генменеджеры выбрали «Барселону», «Анадолу Эфес», ЦСКА и «Реал». При этом в попадании в «Финал четырёх» «Барселоны» и «Анадолу Эфеса» уверены все 100 процентов менеджеров.