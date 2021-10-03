Джеймс Харден назвал проблему «Бруклина», которую он собирается решить

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден заявил, что постарается как можно чаще организовывать командные мероприятия по ходу предстоящего сезона НБА для налаживания командной химии.



«Я постараюсь чаще собирать всех на совместные ужины и тусовки, чтобы мы могли лучше узнать друг друга за пределами площадки. В этом плане у нас собрался коллектив достаточно тихих парней. Большинство из них сами по себе, они привыкли не выбираться из своих маленьких раковин. Будет здорово выйти с ними куда-то и провести время, помочь им раскрыться. Даже мне самому это не помешает.



Конечно, я не такой активный парень, как некоторые в лиге, но… В этой команде мой голос точно звучит громче. Например, Пол Миллсэп, Ламаркус Олдридж, Патрик Миллз, Кевин Дюрант больше предпочитают быть сами по себе. Таким образом, моя задача заключается в том, чтобы парни открывались в коллективе», – приводит слова Хардена New York Post.