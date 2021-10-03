Двукратный чемпион НБА Ламар Одом победил экс-мужа Дженнифер Лопес в боксерском поединке
Поделиться
Экс-игрок НБА Ламар Одом в боксёрском поединке победил Оджани Ноа, бывшего мужа известной певицы и актрисы Дженнифер Лопес.
Бой длился три раунда, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу Одому.
41-летний Одом одержал вторую победу в боксе. В первом поединке экс-баскетболист нокаутировал рэпера Аарона Картера. Бой состоялся 11 июня нынешнего года. Одом должен был выйти в ринг против 54-летнего легендарного боксёра Риддика Боу, но бой отменили из-за опасений по поводу состояния здоровья Боу.
Одом был выбран под четвёртым номером на драфте НБА 1999 года клубом «Лос-Анджелес Клипперс». Одом провёл 14 сезонов НБА. Он дважды становился чемпионом лиги (2009, 2010) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».
Комментарии
- 3 октября 2021
-
13:01
-
12:51
-
12:30
-
11:31
-
10:20
-
09:24
-
08:53
-
08:41
-
00:37
- 2 октября 2021
-
23:56
-
22:57
-
21:50
-
20:57
-
19:42
-
18:00
-
17:29
-
16:36
-
15:46
-
14:41
-
13:15
-
12:41
-
11:48
-
10:42
-
09:45
-
00:53
- 1 октября 2021
-
23:44
-
22:56
-
22:20
-
21:03
-
20:07
-
19:25
-
18:30
-
17:25
-
15:59
-
15:10
Партнерский контент