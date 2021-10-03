Двукратный чемпион НБА Ламар Одом победил экс-мужа Дженнифер Лопес в боксерском поединке

Экс-игрок НБА Ламар Одом в боксёрском поединке победил Оджани Ноа, бывшего мужа известной певицы и актрисы Дженнифер Лопес.

Бой длился три раунда, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу Одому.

41-летний Одом одержал вторую победу в боксе. В первом поединке экс-баскетболист нокаутировал рэпера Аарона Картера. Бой состоялся 11 июня нынешнего года. Одом должен был выйти в ринг против 54-летнего легендарного боксёра Риддика Боу, но бой отменили из-за опасений по поводу состояния здоровья Боу.

Одом был выбран под четвёртым номером на драфте НБА 1999 года клубом «Лос-Анджелес Клипперс». Одом провёл 14 сезонов НБА. Он дважды становился чемпионом лиги (2009, 2010) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».