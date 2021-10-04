Энес Кантер: когда услышал слова Леброна, я просто не мог в это поверить
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Игрок «Бостон Селтикс» Энес Кантер прокомментировал высказывание звезды НБА Леброна Джеймса по поводу вакцинации. Леброн заявил, что он сделал прививку ради семьи, но пропагандой вакцинации заниматься не будет.
«Когда я это услышал, я был очень разочарован. Всем понятно, что Леброн Джеймс – одно из главных лиц лиги. Он обязан стать первым, кто скажет: «Послушайте. Я вакцинировался, и я призываю всех просто пойти и вакцинироваться, чтобы мы могли спасти жизни других людей». Когда я услышал слова Леброна, я просто не мог в это поверить. Надеюсь, что он сможет узнать больше о вакцинации и вдохновить окружающих его людей», — написал Кантер в своём «твиттере».
Ранее Джеймс отреагировал на мнение Дрэймонда Грина по вакцинации в НБА.
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