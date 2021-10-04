Энес Кантер: когда услышал слова Леброна, я просто не мог в это поверить

Игрок «Бостон Селтикс» Энес Кантер прокомментировал высказывание звезды НБА Леброна Джеймса по поводу вакцинации. Леброн заявил, что он сделал прививку ради семьи, но пропагандой вакцинации заниматься не будет.



«Когда я это услышал, я был очень разочарован. Всем понятно, что Леброн Джеймс – одно из главных лиц лиги. Он обязан стать первым, кто скажет: «Послушайте. Я вакцинировался, и я призываю всех просто пойти и вакцинироваться, чтобы мы могли спасти жизни других людей». Когда я услышал слова Леброна, я просто не мог в это поверить. Надеюсь, что он сможет узнать больше о вакцинации и вдохновить окружающих его людей», — написал Кантер в своём «твиттере».



Ранее Джеймс отреагировал на мнение Дрэймонда Грина по вакцинации в НБА.

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