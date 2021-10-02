Леброн Джеймс отреагировал на мнение Дрэймонда Грина по вакцинации в НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал позицию тяжёлого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина по вопросу вакцинации. По мнению Грина, вакцинироваться или нет, является личным делом каждого человека, в частности любого игрока НБА.
«Я не мог бы выразить это лучше», — написал Леброн в своём «твиттере».
Позже Грин отблагодарил Леброна за поддержку соответствующим смайлом.
Фото: https://twitter.com/Money23Green
К настоящему моменту в Национальной баскетбольной ассоциации привиты приблизительно 95 процентов игроков. НБА и профсоюз игроков лиги договорились о сохранении строгих требований для невакцинированных баскетболистов в сезоне-2021/2022.
Среди непривитых игроков оказались такие баскетболисты, как Кайри Ирвинг, Эндрю Уиггинс и Брэдли Бил.
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