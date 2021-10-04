Евролига выпустит документальный фильм о Шенгелии и отчисленном из ЦСКА Майке Джеймсе

Евролига анонсировала выход документального фильма, посвящённого бывшим одноклубникам по ЦСКА и «Басконии» — Торнике Шенгелии и Майке Джеймсе. Фильм увидит свет 11 октября.
«У Майка непростой характер. Но пусть кто-то покажет мне великого игрока или тренера, у которого был бы простой характер. Такого не бывает», — сказал в трейлере документального фильма президент ЦСКА Андрей Ватутин.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
Джеймс провёл в ЦСКА два неполных сезона, приняв участие в 87 матчах. В них американец в среднем набирал 18,8 очка и отдавал 4,7 передачи. Джеймс завершал сезон-2020/2021 в составе клуба НБА «Бруклин Нетс» после отстранения от игр ЦСКА из-за конфликта с главным тренером команды Димитрисом Итудисом. В сентябре Майк некоторое время выступал в товарищеских матчах за ЦСКА-2, после чего с ним расторгли контракт. После этого Джеймс перешёл в «Монако».
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