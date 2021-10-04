4-кратный чемпион НБА назвал загубившего талант игрока, который мог быть на уровне Карри

Четырёхкратный чемпион НБА Джон Салли, выступавший в «Чикаго Буллз» вместе с Майклом Джорданом, поделился мнением о разыгрывающем «Хьюстон Рокетс» Джоне Уолле.



«Джон Уолл — невероятный игрок. Но проблема в том, что его карьера была похоронена в «Вашингтоне». Мы не смогли увидеть его талант. Когда такие хорошие игроки оказываются в плохих командах, нельзя увидеть их величие, потому что они не побеждают.



Такие парни работают ещё усерднее, потому что пытаются выиграть каждую игру, в отличие, например, от Стефена Карри. Когда ты находишься в плохой команде, у тебя не будет даже пяти минут перерыва, потому что за спиной нет такого парня, как Клэй Томпсон, который мог бы вас подхватить», — приводит слова Салли Essentially Sports.