Хавьер Паскуаль объяснил сенсационное поражение «Зенита» от «Астаны»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение своих подопечных в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной».



«Поздравляю «Астану». Нет вопросов, они заслужили победу. Они были мотивированы, мы же, в свою очередь, были вне игры, у нас не было интереса играть сегодня, не было энергии. Я не знаю почему, если честно. Говорю правду — мы были вне игры. В перерыве в раздевалке мы разобрали игру, мы понимали её, но в третьей четверти «Астана» совершила рывок. Мы играли ошибка за ошибкой. Сегодня нам не хватало характера. Мы всё делали неправильно», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Напомним, встреча завершилась со счётом 83:69 в пользу клуба из Нур-Султана.