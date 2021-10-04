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Хавьер Паскуаль объяснил сенсационное поражение «Зенита» от «Астаны»

Хавьер Паскуаль объяснил сенсационное поражение «Зенита» от «Астаны»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение своих подопечных в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной».

«Поздравляю «Астану». Нет вопросов, они заслужили победу. Они были мотивированы, мы же, в свою очередь, были вне игры, у нас не было интереса играть сегодня, не было энергии. Я не знаю почему, если честно. Говорю правду — мы были вне игры. В перерыве в раздевалке мы разобрали игру, мы понимали её, но в третьей четверти «Астана» совершила рывок. Мы играли ошибка за ошибкой. Сегодня нам не хватало характера. Мы всё делали неправильно», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, встреча завершилась со счётом 83:69 в пользу клуба из Нур-Султана.

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