Стефен Карри назвал самого жёсткого защитника, против которого ему доводилось играть

Звезда «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри назвал Эйвери Брэдли самым жёстким защитником, против которого ему доводилось играть. Напомним, Брэдли недавно стал одноклубником Карри.



«Это настоящий бульдог. Когда спрашивают, кто из защитников самый жёсткий, я всегда называю Брэдли. Он безжалостен, отлично подготовлен физически, быстр и отлично видит площадку. Он хорош не только в индивидуальной, но и в командной защите», — рассказал Карри в интервью Энтони Слейтеру.



Эйвери Брэдли начинал прошлый сезон в составе «Майами Хит», но по ходу сезона был обменян в «Хьюстон Рокетс». Всего в минувшем сезоне он провёл 27 матчей, в которых набирал в среднем 6,4 очка, собирал 2,1 подбора и совершал 1,7 передачи.

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