Расселл Уэстбрук высказал мнение о Леброне Джеймсе

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук поделился мнением о главной звезде клуба — Леброне Джеймсе.



«Леброн лучше всех знает, что нужно для победы в чемпионате. Я сделал всё, что мог, в этой лиге: теперь мне повезло, что я смогу сыграть с таким игроком в одной команде. С нетерпением жду нашей игры, хочу посмотреть, чего мы сможем добиться в новом сезоне», — рассказал Уэстбрук.



Джеймс является единственным действующим баскетболистом НБА, заработавшим $ 1 млрд. С тех пор, как он был задрафтован в 2003 году, он заработал порядка $ 330 млн официального оклада и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа. Из завершивших карьеру баскетболистов Майкл Джордан заработал $ 2 млрд.

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