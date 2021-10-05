Расселл Уэстбрук высказал мнение о Леброне Джеймсе

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук поделился мнением о главной звезде клуба — Леброне Джеймсе.
«Леброн лучше всех знает, что нужно для победы в чемпионате. Я сделал всё, что мог, в этой лиге: теперь мне повезло, что я смогу сыграть с таким игроком в одной команде. С нетерпением жду нашей игры, хочу посмотреть, чего мы сможем добиться в новом сезоне», — рассказал Уэстбрук.
Джеймс является единственным действующим баскетболистом НБА, заработавшим $ 1 млрд. С тех пор, как он был задрафтован в 2003 году, он заработал порядка $ 330 млн официального оклада и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа. Из завершивших карьеру баскетболистов Майкл Джордан заработал $ 2 млрд.
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