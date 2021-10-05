Главный тренер ЦСКА прокомментировал информацию о том, что может возглавить сборную Греции

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал информацию о том, что может возглавить сборную Греции. Ранее сразу несколько инсайдеров сообщили, что специалист уже договорился о контракте с национальной командой.



«Было бы честью возглавить сборную Греции, но нужно согласие ЦСКА», — цитирует Итудиса журналист Маттео Андреани.



Также специалист высоко оценил игру главной греческой звезды — Янниса Адетокунбо из «Милуоки Бакс».



«Адетокунбо – это пример для всех, не только в баскетболе», — отметил Итудис.



Ранее должность главного тренера сборной Греции покинул Рик Питино. Специалист принял такое решение после того, как команда не смогла отобраться на Олимпийские игры в Токио. В матче квалификационного турнира Греция уступила Чехии (72:97).