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Главный тренер ЦСКА прокомментировал информацию о том, что может возглавить сборную Греции

Главный тренер ЦСКА прокомментировал информацию о том, что может возглавить сборную Греции
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Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал информацию о том, что может возглавить сборную Греции. Ранее сразу несколько инсайдеров сообщили, что специалист уже договорился о контракте с национальной командой.

«Было бы честью возглавить сборную Греции, но нужно согласие ЦСКА», — цитирует Итудиса журналист Маттео Андреани.

Также специалист высоко оценил игру главной греческой звезды — Янниса Адетокунбо из «Милуоки Бакс».

«Адетокунбо – это пример для всех, не только в баскетболе», — отметил Итудис.

Ранее должность главного тренера сборной Греции покинул Рик Питино. Специалист принял такое решение после того, как команда не смогла отобраться на Олимпийские игры в Токио. В матче квалификационного турнира Греция уступила Чехии (72:97).

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