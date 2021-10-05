ЦСКА может подписать двух иностранных игроков по ходу сезона Евролиги
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис заявил, что не исключает подписания двух легионеров по ходу нынешнего сезона.
«Я доволен своей командой. Мы с тренерским штабом и президентом клуба Андреем Ватутиным работаем над тем, чтобы собрать настолько хорошую команду, насколько это возможно. У ЦСКА есть два свободных места в составе. Мы можем подписать двух иностранных игроков, так что посмотрим.
Мы следим за ситуацией, но при этом довольны теми, кто у нас есть в ростере прямо сейчас. Хочется увидеть, как этот состав будет работать в данный момент. Сезон достаточно длинный. Возможны различные ситуации вроде травм, которые могут заставить вас что-то сделать на рынке», – приводит слова Итудиса Basketinside.
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