ЦСКА может подписать двух иностранных игроков по ходу сезона Евролиги

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис заявил, что не исключает подписания двух легионеров по ходу нынешнего сезона.



«Я доволен своей командой. Мы с тренерским штабом и президентом клуба Андреем Ватутиным работаем над тем, чтобы собрать настолько хорошую команду, насколько это возможно. У ЦСКА есть два свободных места в составе. Мы можем подписать двух иностранных игроков, так что посмотрим.



Мы следим за ситуацией, но при этом довольны теми, кто у нас есть в ростере прямо сейчас. Хочется увидеть, как этот состав будет работать в данный момент. Сезон достаточно длинный. Возможны различные ситуации вроде травм, которые могут заставить вас что-то сделать на рынке», – приводит слова Итудиса Basketinside.