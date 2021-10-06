Эксперт: Джеймс Харден пойдёт по пути Кевина Дюранта и бросит «Бруклин»

Известный Крис Бруссар выразил уверенность, что Джеймс Харден покинет «Бруклин Нетс», как только добьётся там определённых успехов.



«Когда я слушал интервью Хардена, сразу подумал — а не повторение ли это ситуации Кевина Дюранта и «Голден Стэйт Уорриорз»? Харден едет в Бруклин, чтобы получить свои перстни, но потом он бросит команду», — сказал Бруссар в эфире First Things First.



«Бруклин» Хардена проиграл «Милуоки Бакс» во втором раунде плей-офф в семи матчах. Джеймс пропустил значительную часть регулярного чемпионата и несколько игр постсезона из-за травмы голеностопа. Харден стал баскетболистом «Нетс» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/2021. В сделке также были задействованы ещё две команды НБА «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерз». До перехода в «Бруклин» Харден 8,5 лет выступал за «Хьюстон».

Новость по теме Джеймс Харден показал, что находится в хорошем физическом состоянии