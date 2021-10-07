Игроков НБА больше не будут тестировать на марихуану

В новом сезоне НБА лига не будет проводить выборочное тестирование игроков на употребление марихуаны, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в своём «твиттере». Как сообщает источник, соглашение о приостановке выборочного тестирования на употребление марихуаны было подписано лигой и профсоюзом игроков в ОРландо в 2020 году и продлено в сезоне-2020/2021.
При этом НБА продолжит тесты игроков на употребление «препаратов, являющихся предметом злоупотребления и запрещённых стимулирующих препаратов».
Напомним, после рестарта сезона-2019/2020 игроков не проверяли на использование марихуаны. А, согласно, существовавшим правилам, баскетболиста дисквалифицировали на пять матчей после третьего положительного теста.
Новый сезон НБА стартует в ночь с 20 на 21 октября мск.
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