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Игроков НБА больше не будут тестировать на марихуану

Игроков НБА больше не будут тестировать на марихуану
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В новом сезоне НБА лига не будет проводить выборочное тестирование игроков на употребление марихуаны, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в своём «твиттере». Как сообщает источник, соглашение о приостановке выборочного тестирования на употребление марихуаны было подписано лигой и профсоюзом игроков в ОРландо в 2020 году и продлено в сезоне-2020/2021.

При этом НБА продолжит тесты игроков на употребление «препаратов, являющихся предметом злоупотребления и запрещённых стимулирующих препаратов».

Напомним, после рестарта сезона-2019/2020 игроков не проверяли на использование марихуаны. А, согласно, существовавшим правилам, баскетболиста дисквалифицировали на пять матчей после третьего положительного теста.

Новый сезон НБА стартует в ночь с 20 на 21 октября мск.

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