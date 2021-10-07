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Bleacher Report назвал топ-5 игроков, готовых совершить большой скачок в своей карьере

Bleacher Report назвал топ-5 игроков, готовых совершить большой скачок в своей карьере
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Издание Bleacher Report назвало пятёрку игроков, которые готовы совершить большой скачок в своей карьере в сезоне-2021/2022 НБА. По мнению аналитика Гранта Хьюза, первым в этом списке оказался лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» О Джи Ануноби.

Вторым в списке оказался баскетболист «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл, ставший «Новичком года» в свой дебютный сезон. Третьим в списке аналитика стал ДеАарон Фокс из «Сакраменто Кингз».

Кроме того, в список издания попал игрок «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер. Замкнул пятёрку игроков Джа Морант из «Мемфис Гриззлиз».

Новый сезон НБА стартует в ночь с 20 на 21 октября мск. Матчи регулярного чемпионата завершатся 10 апреля 2022 года, а матчи плей-офф НБА стартуют 16 апреля 2022 года.

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