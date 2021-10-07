Кайри Ирвингу и Брэдли Билу грозит тюремный срок, если они приедут в Торонто

Канадский протокол по коронавирусу подразумевает серьёзные наказания для отказавшихся от вакцинации игроков НБА в случае нарушения правил, установленных в стране, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своём «твиттере».
Сообщается, что невакцинированным игрокам будет разрешено во время выездов в Торонто покидать отель исключительно для участия в официальных мероприятиях их клубов. За нарушение протокола баскетболистам может грозить штраф в $ 750 тыс. или тюремное заключение сроком до шести месяцев.
Среди невакцинированных игроков в настоящий момент числятся звёздные баскетболисты Кайри Ирвинг и Брэдли Бил.
«Бруклин Нетс» готовятся к тому, что Ирвинг не вакцинируется от коронавируса и не сможет участвовать в домашних матчах и тренировках. За каждую пропущенную игру разыгрывающему грозит штраф в размере $ 426 тыс.
Действующий закон Нью-Йорка требует обязательную вакцинацию от коронавируса для входа в ряд закрытых помещений, включая домашнюю арену и тренировочную базу «Нетс». Ирвинг категорически против того, чтобы делать прививку.
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